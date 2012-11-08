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FACUA Madrid, en contra de la privatización de los seis hospitales de la red de sanidad autonómica

La asociación considera esta medida como un nuevo ataque a los servicios regionales de salud pública y critica que una vez más sean los usuarios madrileños los que paguen la mala gestión del Gobierno regional.

FACUA.org
Madrid-08/11/2012
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FACUA Madrid rechaza las medidas anunciadas por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, para privatizar seis centros hospitalarios públicos aprobados dentro de los presupuestos generales de 2013.

Los centros de gesti&oac

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