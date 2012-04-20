FACUA Madrid firma un convenio de colaboración con la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles
Ambas asociaciones trabajarán en la defensa de los intereses de los consumidores y usuarios madrileños.
FACUA.org
Madrid-20/04/2012
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FACUA Madrid y la Asociación de Empresarios de Talleres de Reparación de Automóviles (Asetra) han suscrito un convenio de colaboración.
El objetivo del acuerdo es establecer un marco de fomento de información y formación de los derechos de los cons