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FACUA Madrid insta a los afectados por el cierre de Dermalia a exigir la devolución del dinero abonado

La asociación recuerda a los usuarios que estén abonando tratamientos mediante préstamos vinculados que tienen derecho a paralizar el pago y exigir la devolución de la totalidad o una parte según el caso.

FACUA.org
Madrid-09/11/2017
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FACUA Madrid alerta del cierre repentino de la clínica de cirugía y estética medicinal Dermalia, ubicada en la calle Diego León de la capital, que ha dejado paralizados los tratamientos de sus pacientes y sin cubrir las garantías establecidas en la legisla

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