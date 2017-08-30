FACUA Madrid lamenta los vergonzantes ataques del PP por criticar la devaluación de la sanidad pública
El presidente de la asociación, Daniel Rubio, pide a Cifuentes que analice qué esta ocurriendo con la sanidad madrileña y adopte medidas para solucionar sus gravísimos problemas.
FACUA.org
Madrid-30/08/2017
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Entrada principal del Hospital del Henares, inaugurado en febrero de 2008 por la Comunidad de Madrid. | Imagen: flickr.com/70626035@N00 (CC BY-SA 2.0).
FACUA Madrid lamenta los vergonzantes ataques recibidos por parte de la presidenta Cristina Cifuentes y el Partido Popular de la Comunidad tras hacer pública la opinión de los usuarios encuestados por la asociación sobre