Nuestras accionesLas manifestaciones están previstas para los días 19 y 20 de diciembre

FACUA Madrid muestra su apoyo a las jornadas de huelga convocadas en la sanidad pública autonómica

La asociación rechaza las medidas tomadas por el Gobierno regional para privatizar el derecho a la salud y critica la falta de transparencia de la Consejería de Sanidad.

FACUA.org
Madrid-20/12/2012
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FACUA Madrid muestra su apoyo y solidaridad a los profesionales sanitarios que luchan por los intereses de los pacientes y llama a todos los usuarios a unirse a las manifestaciones convocadas para los días 19 y 20 de diciembre.

La asociación considera que los 137 millones de

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