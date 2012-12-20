FACUA Madrid muestra su apoyo a las jornadas de huelga convocadas en la sanidad pública autonómica
La asociación rechaza las medidas tomadas por el Gobierno regional para privatizar el derecho a la salud y critica la falta de transparencia de la Consejería de Sanidad.
FACUA.org
Madrid-20/12/2012
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FACUA Madrid muestra su apoyo y solidaridad a los profesionales sanitarios que luchan por los intereses de los pacientes y llama a todos los usuarios a unirse a las manifestaciones convocadas para los días 19 y 20 de diciembre.
La asociación considera que los 137 millones de