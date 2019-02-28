FACUA Madrid pide una auditoría de los niveles de ocupación del Metro y sanciones si hay sobreocupación
La asociación recuerda la obligación del Consorcio Regional de Transportes de garantizar la seguridad de los viajeros.
FACUA.org
Madrid-28/02/2019
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FACUA Madrid critica la pasividad de la empresa y la ausencia de medidas ante la situación de saturación. | Imagen: Europa Press.
FACUA Madrid ha requerido al Consorcio Regional de Transportes una auditoría para conocer los niveles de ocupación de la red de Metro de Madrid, especialmente en las horas punta, y proceder inmediatamente a sancionar a la empresa si se constatan la sobreocupación e incumplimi