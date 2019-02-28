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FACUA Madrid pide una auditoría de los niveles de ocupación del Metro y sanciones si hay sobreocupación

La asociación recuerda la obligación del Consorcio Regional de Transportes de garantizar la seguridad de los viajeros.

FACUA.org
Madrid-28/02/2019
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FACUA Madrid ha requerido al Consorcio Regional de Transportes una auditoría para conocer los niveles de ocupación de la red de Metro de Madrid, especialmente en las horas punta, y proceder inmediatamente a sancionar a la empresa si se constatan la sobreocupación e incumplimi

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