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FACUA Madrid reclama el cese inmediato del consejero de Sanidad

La asociación considera indecente que Javier Rodríguez intente humillar públicamente a una sanitaria que ha arriesgado su vida por salvar la del misionero infectado de ébola.

FACUA.org
Madrid-09/10/2014
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FACUA Madrid reclama al presidente de la Comunidad, Ignacio González (PP), que cese de inmediato al consejero de Sanidad Javier Rodríguez, por haber demostrado ser un incompetente en la gestión

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