FACUA Madrid reclama el cese inmediato del consejero de Sanidad
La asociación considera indecente que Javier Rodríguez intente humillar públicamente a una sanitaria que ha arriesgado su vida por salvar la del misionero infectado de ébola.
FACUA.org
Madrid-09/10/2014
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FACUA considera que el consejero está incapacitado moralmente para estar al frente de las políticas sanitarias madrileñas. | Imagen: Comunidad de Madrid (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA Madrid reclama al presidente de la Comunidad, Ignacio González (PP), que cese de inmediato al consejero de Sanidad Javier Rodríguez, por haber demostrado ser un incompetente en la gestión