FACUA Madrid recomienda reclamar ante la paralización del programa de detección de cáncer de mama
La asociación considera de extrema gravedad que unas pruebas que pueden salvar vidas no se estén ofreciendo por "dificultades administrativas".
FACUA.org
Madrid-10/10/2013
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FACUA Madrid anima a las beneficiarias del Programa de Detección del Cáncer de Mama (Deprecam) a que presenten reclamaciones contra la Consejería de Sanidad por los siete meses que lleva paralizado el servicio.
La asociación considera de extrema gravedad que