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FACUA Madrid ve la distancia mínima de 300 metros al pedir VTC como solución menos mala para el usuario

La asociación critica queAyuntamiento y Comunidad no den participación a los representantes de los usuarios en las negociaciones sobre el futuro de ambos sectores.

FACUA.org
Madrid-28/01/2019
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FACUA Madrid valora como menos perjudicial para los consumidores la propuesta acordada por Ayuntamiento y Comunidad de impedir que el servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC) se pueda contratar cuando la distancia entre el vehículo y el usuario sea inferior a 300 metr

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