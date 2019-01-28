FACUA Madrid ve la distancia mínima de 300 metros al pedir VTC como solución menos mala para el usuario
La asociación critica queAyuntamiento y Comunidad no den participación a los representantes de los usuarios en las negociaciones sobre el futuro de ambos sectores.
FACUA.org
Madrid-28/01/2019
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FACUA Madrid advierte de que los consumidores no merecen ser tratados ni como rehenes ni como espectadores en la búsqueda de soluciones al conflicto entre taxis y VTC. | Imagen: flickr.com/jasonparis (CC BY 2.0).
FACUA Madrid valora como menos perjudicial para los consumidores la propuesta acordada por Ayuntamiento y Comunidad de impedir que el servicio de vehículos de transporte con conductor (VTC) se pueda contratar cuando la distancia entre el vehículo y el usuario sea inferior a 300 metr