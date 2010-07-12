FACUA Málaga analiza la evolución de los precios de los alimentos en origen y destino
La Asociación ha realizado el quinto estudio donde pone de manifiesto subidas en las frutas y verduras en origen.
FACUA.org
Málaga-12/07/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Asociación de Consumidores en Acción de Málaga-FACUA ha realizado un estudio comparativo sobre frutas, verduras, carnes y huevos. El objetivo es conocer la diferencia entre los precios en origen, en intermediario y los de venta al consumidor durante el mes de mayo de 2010.