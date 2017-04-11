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FACUA Málaga imparte una charla informativa sobre los derechos de los consumidores como turistas

En la reunión se analizó el Decreto que regula la presentación de Hojas de Quejas y Reclamaciones por parte de los usuarios y las diferentes actuaciones administrativas relacionadas con ellas.

FACUA.org
Málaga-11/04/2017
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FACUA Málaga impartió el pasado viernes día 7 de abril en su sede una charla informativa sobre los derechos de los consumidores como turistas, a solicitud de Juan Artacho, profesor del grupo de alumnos y alumnas de 1º de Guía, Información y Asistencia Tur&i

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