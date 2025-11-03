FACUA Málaga denuncia la insoportable espera para el reconocimiento y revisión del grado de discapacidad
La asociación advierte de que se están dando retrasos de más de tres años para unos expedientes que según la ley deberían resolverse en un plazo máximo de seis meses.
FACUA.org
Málaga-03/11/2025
FACUA Málaga insta a la Junta de Andalucía a acometer las medidas que sean necesarias para reducir el dilatado tiempo de espera para el reconocimiento de los grados de discapacidad y la revisión de las tarjetas de movilidad reducida.
Tras la queja presentada por FACUA Málaga, el Defen