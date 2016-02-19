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FACUA Málaga logra que Vueling compense a dos viajeros que tuvieron que dormir en el suelo del aeropuerto

El vuelo, de Barcelona a San Petesburgo, sufrió un retraso de seis horas y los afectados no recibieron la atención obligada por parte de la aerolínea.

FACUA.org
Málaga-19/02/2016
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FACUA Málaga ha logrado que la compañía aérea Vueling indemnice a dos viajeros que tuvieron que dormir en el suelo del aeropuerto por el retraso de más de tres horas en la salida de su vuelo.

La socia S.D.S. y su acompañante tenían pr

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