FACUA Málaga logra que Vueling compense a dos viajeros que tuvieron que dormir en el suelo del aeropuerto
El vuelo, de Barcelona a San Petesburgo, sufrió un retraso de seis horas y los afectados no recibieron la atención obligada por parte de la aerolínea.
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Málaga-19/02/2016
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FACUA Málaga ha logrado que Vueling compense a dos usuarios con 600 euros por pasajero por no darles la atención necesaria ante un retraso de cinco horas en un vuelo. | Imagen: flickr.com/_dxme (CC BY-SA 2.0).
FACUA Málaga ha logrado que la compañía aérea Vueling indemnice a dos viajeros que tuvieron que dormir en el suelo del aeropuerto por el retraso de más de tres horas en la salida de su vuelo.
La socia S.D.S. y su acompañante tenían pr