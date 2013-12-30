FACUA Málaga rechaza las machistas manifestaciones de Parrondo, presidente del Sindicato Médico en Málaga
La asociación se ha dirigido al presidente del Sindicato Médico Andaluz para que aclare si comparten las declaraciones de Fermín Parrondo en las que señalaba la "gran preocupación por la creciente feminización de la profesión médica".
FACUA.org
Málaga-30/12/2013
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