FACUA Málaga reitera la necesidad ineludible de modificar las tarifas de agua
Tras conocerse un incremento en la previsión de la facturación de Emasa de 3 millones de euros desde la entrada en vigor de las mismas en noviembre de 2013, condición alegada imprescindible por el consistorio para reparar en esa posibilidad.
FACUA.org
Málaga-18/07/2014
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La asociación entiende necesario que se apruebe una nueva ordenanza municipal reguladora de los precios del agua.
FACUA Málaga reitera la necesidad ineludible de modificar la tarifa del agua, en vigor desde el 1 de noviembre de 2013, tras conocerse un incremento en la facturación de Emasa de tres millones de euros desde esa fecha.
La asociación