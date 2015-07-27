FACUA Málaga satisfecha por el acuerdo unánime del pleno municipal para modificar la tarifa del agua
La asociación, que ha intervenido en el pleno, lleva más de año y medio denunciando que la tarifa implantada suponía un incremento injustificado para la mayoría de las familias malagueñas pese a defender la tarifa por habitante.
FACUA.org
Málaga-27/07/2015
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