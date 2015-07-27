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FACUA Málaga satisfecha por el acuerdo unánime del pleno municipal para modificar la tarifa del agua

La asociación, que ha intervenido en el pleno, lleva más de año y medio denunciando que la tarifa implantada suponía un incremento injustificado para la mayoría de las familias malagueñas pese a defender la tarifa por habitante.

FACUA.org
Málaga-27/07/2015
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FACUA Málaga se muestra satisfecha por el acuerdo unánime del pleno municipal para modificar la tarifa del agua. La asociación lleva un año y ocho meses reivindicando una nueva ordenanza reguladora de

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