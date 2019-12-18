FACUA Málaga se reúne con el delegado de Movilidad para valorar la propuesta de tarifas de taxi para 2020
En la reunión, a la que asistió la presidenta de la asociación, Lola García, el delegado dio a conocer el planteamiento del Consistorio de una subida media del 1,59%.
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Málaga-18/12/2019
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FACUA Málaga se ha reunido este miércoles 4 de diciembre con el delegado de Movilidad del Ayuntamiento de la ciudad, José del Río, para valorar la propuesta de tarifas de taxi para 2020.
En la reunión, a la que asistió la president