FACUA Málaga se reúne con el nuevo gerente del Parque Cementerio de Málaga
La asociación había solicitado que la empresa pública devolviese de oficio el IVA cobrado indebidamente a los consumidores al no aplicar el tipo impositivo reducido como correspondía.
FACUA.org
Málaga-12/03/2012
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El presidente de FACUA Málaga, Manuel Sánchez Vicioso, y su responsable del departamento de reclamaciones, han mantenido una reunión con el nuevo gerente de Parcemasa (Parque Cementerio de Málaga), Federico Souvirón.
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