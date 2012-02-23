FACUA Málaga solicita que Parcemasa devuelva de oficio el IVA cobrado indebidamente a los usuarios afectados
Cientos de consumidores han abonado un 18% de impuesto cuando éste deber ser de un 8%.
FACUA.org
Málaga-23/02/2012
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FACUA Málaga solicita a Parcemasa (Parque Cementerio de Málaga) que devuelva de oficio el IVA cobrado indebidamente a los consumidores. Cientos de consumidores han abonado a Parcemasa el IVA al 18% en vez de al 8% que es el que rige para los servicios funerarios. Esto ha sucedido en