FACUA Málaga solicita que Parcemasa devuelva de oficio el IVA cobrado indebidamente a los usuarios afectados

FACUA Málaga solicita a Parcemasa (Parque Cementerio de Málaga) que devuelva de oficio el IVA cobrado indebidamente a los consumidores. Cientos de consumidores han abonado a Parcemasa el IVA al 18% en vez de al 8% que es el que rige para los servicios funerarios. Esto ha sucedido en