FACUA pide a a Kontsumobide que actúe contra la venta a puerta fría y proteja a los consumidores
La asociación considera que estas prácticas suelen conllevar en muchos casos engaños o transmisión incorrecta de información a los usuarios, y ha pedido al Gobierno central su prohibición.
FACUA.org
Euskadi-13/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Instituto Vasco de Consumo (Kontsumobide) que informe de las medidas que tiene previsto realizar para impedir que la llamada venta a puerta fría siga afectando a los ciudadanos de Euskadi y de esta manera proteja los derechos de los cons