FACUA pide a Fomento de Asturias que garantice la circulación por el carril bici de Gijón
La instalación de una terraza en los Jardines de la Reina ha interrumpido el trazado de la vía, obligando a los ciclistas a circular por la carretera o acera para poder continuar el trayecto.
FACUA.org
Asturias-10/02/2020
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