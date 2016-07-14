FACUA pide a Fomento medidas para solucionar los problemas de los trenes de cercanías Feve en Asturias
La asociación considera urgente resolver la deficiente conservación del servicio de ferrocarril de ancho métrico, fundamental en esta comunidad autónoma.
FACUA.org
Asturias-14/07/2016
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