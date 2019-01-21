FACUA pide a Fomento que considere los vuelos a las islas y ciudades autónomas como servicio público
La asociación recuerda que facilitar las conexiones por aire con Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla es una cuestión de cohesión territorial.
FACUA.org
España-21/01/2019
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