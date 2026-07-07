Andalucía infringió la normativa de protección de datos al entregar a Microsoft información de medio millón de estudiantes menores
El Consejo de Transparencia y Protección de Datos andaluz ha impuesto dos sanciones muy graves, tres graves y una leve a la administración autonómica, aunque sin multa económica.
FACUA.org
Andalucía-07/07/2026
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El Gobierno andaluz vulneró durante los últimos seis años la normativa de protección de datos al entregar información de 525.000 estudiantes menores de edad, además de 74.000 docentes y un millar de centros escolares, a Microsoft a cambio del uso de su plataforma virtu