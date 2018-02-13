Nuestras accionesSituado en la carretera CA-150

FACUA pide a Renfe y a Adif que quite el paso a nivel entre las localidades cántabras Ramales y Carranza

Este cruce peligroso, incluido en la línea férrea que une las ciudades de Santander y Bilbao, es uno de los que más arrollamientos de barreras sufre de toda la red ferroviaria que tiene España.

FACUA.org
Cantabria-13/02/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a Renfe y a Adif que acaben con el paso a nivel situado en la carretera CA-150, entre los municipios cántabros de Ramales de la Victoria y Carranza, y lo sustituya por otro mecanismo más seguro para los ciudadanos.

La asociaci&oacut

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