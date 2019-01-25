FACUA pide a Sanidad de Aragón que no cierre Psiquiatría del Hospital General de la Defensa de Zaragoza
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegación territorial en la comunidad autónoma aragonesa, del anuncio de clausura de esta área, que provocará, previsiblemente, un perjuicio en los usuarios.
FACUA.org
Aragón-25/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Consejería de Sanidad de Aragón que no clausure la unidad de Psiquiatría del Hospital General de la Defensa de Zaragoza para evitar posibles colapsos que puedan incidir negativamente en la salud de los pacientes.
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