FACUA pide a Sanidad de Asturias que garantice las operaciones previstas en el Hospital de Cabueñes
La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado que algunas intervenciones se han aplazado por falta de instrumental quirúrgico, según recogen varios medios de comunicación.
FACUA.org
Asturias-18/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado a la Consejería de Sanidad de Asturias que garantice todas las operaciones de pacientes previstas en el Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón).
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su dele