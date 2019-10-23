FACUA pide a Sanidad de Baleares que informe sobre el impacto ambiental de la autopista Llucmajor-Campos
Se habrían utilizado agentes contaminantes en la construcción del trazado de esta vía en la isla de Mallorca, según recogen varios medios.
FACUA.org
Baleares-23/10/2019
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FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Conselleria de Salut y Consumo del Gobierno de las Islas Baleares para pedirle que informe de las evaluaciones de impacto ambiental que haya realizado en relación a la construcción de la autopista Llucmajor – Campos en Ma