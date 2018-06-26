FACUA pide a Sanidad medidas contundentes en el control de jamones y fiambres tras la retirada de cientos de toneladas en mal estado
La Aecosan ha tenido conocimiento mediante el Sistema de la Red de Alerta Alimentaria Nacional de la inmovilización de productos cárnicos como chorizo, salami y salchichón en evidente estado de deterioro en cinco empresas.
FACUA.org
España-26/06/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide al Ministerio de Sanidad medidas contundentes y exhaustivas en el control de los jamones tras la retirada de centenares de toneladas en muy mal estado que se vendían en comercios en la Comunidad Valenciana.
La Agencia Española de Consu