Nuestras accionesEl medicamento sigue sin llegar a los enfermos más graves

FACUA pide a Sanidad que haga públicos los informes sobre los nuevos fármacos para la hepatitis C

Vuelve a reclamar a Mato que explique cómo se atienden los casos más graves y se suma a la petición para que se elabore un plan nacional para la erradicación de la enfermedad, con dotación presupuestaria propia.

FACUA.org
España-05/11/2014
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El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Paco Sánchez Legrán, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que le pide que haga públicos los informes sobre los nuevos fármacos para la hepatitis C dado que, a pesar de los an

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