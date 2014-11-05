FACUA pide a Sanidad que haga públicos los informes sobre los nuevos fármacos para la hepatitis C
Vuelve a reclamar a Mato que explique cómo se atienden los casos más graves y se suma a la petición para que se elabore un plan nacional para la erradicación de la enfermedad, con dotación presupuestaria propia.
FACUA.org
España-05/11/2014
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A la hepatitis C se le atribuyen unas 10.000 muertes al año en España y es responsable de la mitad de los mil trasplantes de hígado que se hacen al año.| Imagen: Josué Goge (CC BY 2.0)
El presidente de FACUA-Consumidores en Acción, Paco Sánchez Legrán, ha remitido una carta a la ministra de Sanidad, Ana Mato, en la que le pide que haga públicos los informes sobre los nuevos fármacos para la hepatitis C dado que, a pesar de los an