FACUA pide a Vodafone que rectifique un anuncio de su promoción de verano por engañoso
Asegura que los usuarios pueden hablar por "0 cént/min" ocultando que es sólo en las llamadas a otros móviles Vodafone.
FACUA.org
España-26/06/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) ha dirigido una reclamación a Vodafone en la que le pide que rectifique un anuncio de su promoción de verano por incurrir en publicidad engañosa.
Con el reclamo «habla por 0 cén/min», la versi