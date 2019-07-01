FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que acabe con las manchas de carbón en la playa de San Lorenzo
La asociación ha tenido conocimiento de que en abril y mayo hubo vertidos que cubrieron la zona más próxima a la iglesia de San Pedro. Además, recuerda que no es un hecho aislado.
FACUA.org
Asturias-01/07/2019
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Imagen: Agencia EFE.
FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ayuntamiento de Gijón que resuelva a la mayor brevedad el problema de las manchas de carbón que aparecen cada cierto tiempo en la playa de San Lorenzo.
La asociación, a través de su delegación territorial en