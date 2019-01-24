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FACUA pide al Ayuntamiento de Gijón que tome medidas para evitar nuevas manchas de carbón en San Lorenzo

La asociación ha sabido por su delegación territorial en el Principado de Asturias que los vecinos de esta playa las padecieron en los meses de noviembre y diciembre, afectando a gran parte de la arena.

FACUA.org
Asturias-24/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ayuntamiento de GIjón que tome medidas para que no se vuelvan a producir nuevas manchas de carbón en el entorno de la playa de San Lorenzo.

La asociación ha tenido conocimiento a tráves de su delegación terr

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