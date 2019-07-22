FACUA pide al Ayuntamiento de Santa Cruz que elimine el límite temporal de un año en abonos de transporte
En algunos pagos del servicio urbano de autobús y tranvía de la capital tinerfeña el dinero depositado por los usuarios tiene una caducidad de 12 meses. Si no consumen el importe entregado, pierden la posibilidad de usarlo.
FACUA.org
Canarias-22/07/2019
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