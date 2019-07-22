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FACUA pide al Ayuntamiento de Santa Cruz que elimine el límite temporal de un año en abonos de transporte

En algunos pagos del servicio urbano de autobús y tranvía de la capital tinerfeña el dinero depositado por los usuarios tiene una caducidad de 12 meses. Si no consumen el importe entregado, pierden la posibilidad de usarlo.

FACUA.org
Canarias-22/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que elimine de manera inmediata el límite temporal de un año para el dinero aportado por los consumidores en los abonos de transporte, así como en otros abonos de transporte en los que pudi

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