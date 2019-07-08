FACUA pide al Ayuntamiento de Santander acabar con los atascos del parking sur del Hospital de Valdecilla
Las retenciones de vehículos se producen de manera reiterada desde estos últimos meses. Los usuarios de esta instalación sanitaria se están viendo perjudicados al acudir a recibir este servicio público esencial.
FACUA.org
Cantabria-08/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción solicita al Ayuntamiento de Santander que ponga fin a los atascos que se llevan produciendo en estos últimos meses de manera reiterada en la zona próxima al parking de la zona sur del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.
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