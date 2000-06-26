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FACUA pide al Gobierno central que prohíba la publicidad de alcohol en televisión antes de las once de la noche

Con motivo del Día Mundial Contra el Abuso de las Drogas, la Federación demanda a Sanidad y a la Junta de Andalucía campañas de concienciación dirigidas a los adolescentes.

FACUA.org
España-26/06/2000
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Con motivo de la conmemoración, hoy 26 de junio, del Día Mundial Contra el Abuso de las Drogas, la Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda al Gobierno central que desarrolle un Reglamento para regular la publicidad de bebidas

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