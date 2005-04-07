FACUA pide al Gobierno la participación de los usuarios en el control de la publicidad televisiva
La vicepresidenta primera ha anunciado la creación de una comisión de control y seguimiento en la que sólo participa el Gobierno y Autocontrol, una asociación del sector publicitario.
FACUA.org
España-07/04/2005
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La Federación de Consumidores en Acción (FACUA) demanda al Gobierno la participación de las asociaciones de consumidores en el control de la publicidad, tras el anuncio realizado en el Senado por la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega