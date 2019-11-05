FACUA pide explicaciones al Gobierno de Asturias por las irregularidades en la compra de medicamentos
En el informe emitido por la Sindicatura de Cuentas se relatan incumplimientos de la Consejería de Sanidad del Principado en los ejercicios de 2017 y 2018.
FACUA.org
Asturias-05/11/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias para requerir información acerca del sistema de compra de medicamentos por parte de la administración durante los ejercicios de 2017 y 2018.
La asociación, a