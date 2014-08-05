FACUA pide información a la administración extremeña sobre los retrasos médicos
La asociación ha recibido quejas relacionadas con los excesivos tiempos de espera para citas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.
FACUA.org
Extremadura-05/08/2014
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Debido a las numerosas reclamaciones de usuarios afectados por los retrasos de la sanidad pública de Extremadura, FACUA ha solicitado a la consejería de salud de la comunidad información sobre los tiempos de espera que se llevan a cabo en la actualidad.
La asociaci&oac