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FACUA pide información a la administración extremeña sobre los retrasos médicos

La asociación ha recibido quejas relacionadas con los excesivos tiempos de espera para citas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas.

FACUA.org
Extremadura-05/08/2014
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Debido a las numerosas reclamaciones de usuarios afectados por los retrasos de la sanidad pública de Extremadura, FACUA ha solicitado a la consejería de salud de la comunidad información sobre los tiempos de espera que se llevan a cabo en la actualidad.

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