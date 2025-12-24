FACUA pide la reapertura de la Unidad de Heridas Complejas del Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza
La asociación insta al Servicio Aragonés de Salud a adoptar las medidas que sean necesarias para poder ofrecer esta atención sanitaria especializada.
FACUA.org
Aragón-24/12/2025
Imagen: Satse Aragón.
FACUA-Consumidores en Acción ha remitido un escrito al Servicio Aragonés de Salud a través del cuál pide la reapertura de la Unidad de Heridas Complejas del Centro Médico de Especialidades Ramón y Cajal de Zaragoza, cerrada desde el pasado mes de octubre y dejando sin atención sanitaria especial