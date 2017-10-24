FACUA pide la retirada de los anuncios machistas de Perlan que asocian el lavado de la ropa con la mujer
La asociación considera que la campaña de Henkel Ibérica apela al rancio y casposo estereotipo sexista que atribuye a la mujer la responsabilidad del cuidado del hogar.
FACUA.org
España-24/10/2017
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