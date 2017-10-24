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FACUA pide la retirada de los anuncios machistas de Perlan que asocian el lavado de la ropa con la mujer

La asociación considera que la campaña de Henkel Ibérica apela al rancio y casposo estereotipo sexista que atribuye a la mujer la responsabilidad del cuidado del hogar.

FACUA.org
España-24/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción ha pedido a la empresa Henkel Ibérica la retirada de la nueva campaña publicitaria con que anuncia su gama de detergentes de la marca Perlan, por la posible vulneración de los principios recogidos en la Ley de Igualdad. La campaña ap

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