FACUA pide la retirada de un 'spot' de las galletas Oreo porque puede resultar peligroso para los más pequeños
United Biscuits no ha aceptado la petición de FACUA, que ha presentado hoy una denuncia ante la Generalitat de Cataluña.
FACUA.org
España-14/03/2003
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) demanda la retirada de un anuncio televisivo de las galletas Oreo porque puede resultar peligroso para los más pequeños. En el spot aparece un niño que se introduce la galleta entera e