FACUA pide la retirada del mercado de los geles y champúes L'Oréal Kids por su peligro de ingestión para los niños
Los olores afrutados de estos productos pueden ser confundidos con golosinas, infringiendo el Real Decreto que regula los cosméticos.
FACUA.org
España-27/06/2000
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha solicitado al Instituto Nacional del Consumo del Ministerio de Sanidad y Consumo y la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid, entre otros organismos, la retirada del me