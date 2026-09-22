Grindr pagará 30 millones de euros en Reino Unido por compartir datos de VIH de sus usuarios
FACUA ya denunció a esta empresa en 2018 ante Protección de Datos por este mismo motivo pero decidió no abrirle expediente sancionador.
FACUA.org
Internacional-22/09/2026
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Grindr ha acordado pagar 26 millones de libras -unos 30 millones de euros- para zanjar una demanda colectiva presentada en Reino Unido por miles de usuarios que denunciaron graves vulneraciones de su privacidad al haber compartido con terceros datos relativos al VIH o