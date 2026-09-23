FACUA logra que Oney deje de reclamar el pago de un préstamo de 16.000 euros destinado a financiar placas solares de una compañía que cerró
El usuario contrató la instalación con Social Energy en febrero de 2026. Un mes después, en marzo, la empresa comunicó su entrada en concurso voluntario de acreedores.
FACUA.org
Sevilla-23/09/2026
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Tras la intervención de FACUA Sevilla, Oney ha cancelado el contrato de financiación para la instalación de unas placas solares a un afectado por el cierre de la empresa Solar Energy.
Diego, residente en la localida