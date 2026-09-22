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FACUA Huelva imparte una charla sobre derechos de los consumidores y vías de reclamación a afiliados de CCOO

La formación tuvo lugar este lunes 21 de septiembre y se enmarca dentro del convenio de colaboración firmado entre ambas entidades.

FACUA.org
Huelva-22/09/2026
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FACUA Huelva ha impartido una charla formativa online sobre derechos de los consumidores y vías de reclamación a afiliados de CCOO Huelva.

La formación tuvo lugar este lunes 21 de septiembre a las 17 horas y fue impartida por Eva Pé

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