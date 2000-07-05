FACUA pide la retirada del mercado de una bebida infantil que imita el diseño de una botella de champán
La Federación advierte que este tipo de productos y su publicidad se convierten en una forma de iniciar a los niños en el consumo de alcohol.
FACUA.org
España-05/07/2000
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