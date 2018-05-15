FACUA pide multas para Carrefour, Dia y Lidl por su 'tasa rosa' fraudulenta en maquinillas de afeitar
Son hasta un 171% más caras. La asociación considera que su presentación como productos dirigidos a mujeres pese a tener las mismas características que las ofertadas a hombres implica publicidad engañosa.
FACUA.org
España-15/05/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha interpuesto denuncias en las que pide multas a Carrefour, Dia y Lidl por su tasa rosa fraudulenta en la venta de maquinillas de afeitar dirigidas al público femenino, que llegan a ser hasta un 171% más caras que otras que poseen caract