FACUA pide que se limite la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas a horarios de audiencia no infantil
Ha enviado un informe a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.
FACUA.org
España-14/04/1998
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