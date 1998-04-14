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FACUA pide que se limite la publicidad televisiva de bebidas alcohólicas a horarios de audiencia no infantil

Ha enviado un informe a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados.

FACUA.org
España-14/04/1998
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) ha enviado un informe a todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados en el que, ante la próxima incorporación al ordenamiento jurídico español de la nueva direc

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