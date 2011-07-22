FACUA pide una regulación más exhaustiva para los juguetes sexuales fabricados con ftalatos
La asociación remite una queja al comisario europeo John Dalli tras conocerse que la exposición de madres embarazadas a esta sustancia puede guardar relación con malformaciones en los bebés varones.
FACUA.org
Europa-22/07/2011
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