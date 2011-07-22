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FACUA pide una regulación más exhaustiva para los juguetes sexuales fabricados con ftalatos

La asociación remite una queja al comisario europeo John Dalli tras conocerse que la exposición de madres embarazadas a esta sustancia puede guardar relación con malformaciones en los bebés varones.

FACUA.org
Europa-22/07/2011
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FACUA-Consumidores en Acción ha remitido una carta a las autoridades competentes en la que pide una regulación más exhaustiva sobre los juguetes sexuales tras conocer que diversos informes científicos demuestran que la exposición de madres a los ftalatos durante

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